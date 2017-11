Suomalainen käyttöjärjestelmä nousi vaivihkaa huipulle ja pyörittää nyt ihan jokaista maailman supertietokonetta – ”Pitkällä aikavälillä puhumme sadoista miljardeista laitteista”

Teknologia

Suomalainen käyttöjärjestelmä nousi vaivihkaa huipulle ja pyörittää nyt ihan jokaista maailman supertietokonet

Vaikka

Noin 26

Tällä viikolla Linux saavutti merkittävän virstanpylvään.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helsingin yliopiston

https://www.hs.fi/haku/?query=sasu+tarkoma

Juuri siksi

Linus Torvalds

Linux nousi

https://www.ted.com/talks/linus_torvalds_the_mind_behind_linux