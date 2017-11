Miten löytää uutisia koneellisesti ja seuloa keskustelupalstalta loukkaavat kommentit? – HS:n kilpailussa etsittiin tekoälyä parantamaan mediaa

Teknologia

Miten löytää uutisia koneellisesti ja seuloa keskustelupalstalta loukkaavat kommentit? – HS:n kilpailussa etsi

Tunnelma

HS:n haaste

Sunnuntaina

on kuin rokkifestarilla."Ultra!" huutaa juontaja. "HACK!" vastaa yleisö.Perjantai-iltana Tekniikan museon naapuriin Helsingin Vanhaankaupunkiin on kokoontunut parisataa ohjelmoijaa ja visualistia eräänlaiseen kilpailuun.Ultrahack-tapahtumassa Helsingin Sanomat, CGI, OP ja muutama muu yritys on luvannut isoja rahapalkintoja joukkueille, jotka ratkaisevat niiden esittämiä ongelmia parhaiten ja kiinnostavimmin.Hackathoniin koodaajat tulevat oppimaan ja pitämään hauskaa. Yrityksille se on keino saada uusia ideoita ja altistaa datojaan koodaajien pengottavaksi.Tapahtuman järjestävä Futuretournaments-yritys on startup, joka myy tällaisia tapahtumia yrityksille.kilpailijoille on käyttää tekoälyä ja koneoppimista journalismiin. Miten voisimme parhaiten palvella lukijoita ja auttaa toimittajia tekemään työtänsä paremmin?Osallistujat ovat kansainvälistä porukkaa: intialaisia, brasilialaisia, kreikkalaisia, suomalaisia – joukossa on monta tohtorikoulutettavaa ja tutkijaa.Kansainvälisyys näkyy myös aiheissa. Fake news, eli valeuutiset ja niiden havaitseminen esiintyy monien ryhmien pohdinnoissa. Valheellisten ja vääristeltyjen uutisten havaitseminen on akuutti ongelma sosiaalista mediaa selaavien ihmisten lisäksi myös toimittajille.Nopeassa uutistilanteessa olisi hyödyllistä, jos tietokone voisi huomauttaa harhaanjohtavasta twiitistä tai ongelmallisesta sivusta. Ajatuksellisesti se olisi kuin virustorjunta, joka huomauttaa epäilyttävästä sivusta.Toinen osallistujia kiinnostava teema on sosiaalisen median kuplien murtaminen. Facebook ja Google ovat rakentaneet isot koneet, joiden tehtävänä on saada lukijat klikkaamaan – ei ymmärtämään. Osallistujien puheissa toistuu toive: miten kuplaa voisi murtaa, jotta yhteiskunnallisesti tärkeä tieto leviäisi laajemmin kuin kissavideot.Koska hackathoniin tullaan pitämään hauskaa, sauna ja palju lämpiävät perjantaina ja lauantaina. Jos koodaa läpi yön, jääkaapeissa on energiajuomia ja perinteistä kokistakin. Ainakin yksi joukkue on puoliammattimainen: se saapui paikalle suoraan toisesta hackathonista, ja kiertää niitä säännöllisesti.kello 10 joukkueiden pitää olla valmiita. Kaikki saavat esittää ideansa kolmen minuutin ajan nelihenkiselle tuomaristolle: allekirjoittanut, HS:n kehityspäällikkö ja kaksi ulkopuolista tuomaria.5­000 euron pääpalkinnon voittajaksi tuomaristo valitsee Bulletin.ai-joukkueen.Heidän ideansa on seuloa tuhansista lehtiin tulevista tiedotteista olennaiset ja uutisarvoiset. Tarkoitus on helpottaa toimittajien työtä ja mahdollistaa keskittyminen niihin asioihin, joita lukijat pitävät tärkeinä.Kakkossijalle tulee Aimo-niminen joukkue. Se analysoi keskustelupalstalle tulevia kommentteja ennen kuin kirjoittaja lähettää ne. Aimo kertoo kirjoittajalle, jos kommentti on mahdollisesti loukkaava tai jos moderaattori hylkäisi sen. Tarkoitus on parantaa keskusteluiden tasoa ja lisätä läpinäkyvyyttä moderoinnissa.Kolmanneksi tulee BurstABubble-ryhmä. Sen tarkoitus on näyttää ihmisille, mitä he lukevat mediasta ja mitä he jättävät lukematta. Tarkoitus on murtaa sosiaalisen median kuplia ja osoittaa, mitkä asiat jäävät pimentoon.Mikään näistä kolmesta ei ole valmiina käyttöön, mutta jonain päivänä niistä saattaa tulla uusi startup-yritys.