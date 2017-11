Teknologia

Tietotekniikkayhtiö Applen käyttö­järjestelmästä löytyi kiusallinen tietoturva-aukko – joutuu nyt korjaamaan o

Tietotekniikkayhtiö

Käyttöjärjestelmän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

BBC:n mukaan