Kaikille Slush ei tuo onnea – Neljä yrittäjää kertoo HS:lle pitkästä ja kivisestä tiestä, joka on kaiken hehkutuksen takana

Teknologia

Kaikille Slush ei tuo onnea – Neljä yrittäjää kertoo HS:lle pitkästä ja kivisestä tiestä, joka on kaiken hehku

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005469853.html

”Jos jossain olen hyvä, niin epäonnistumisessa”, sanoo Kalle Freese.

Peter Gréen oli varma menestyksestä, mutta ei saanut yhtään sijoittajaa – ”Tänä vuonna menen Slushiin nöyränä poikana”

Yhtiö

Tiimi

”Siinä tulee sellainen olo, että miksen minä menesty, kun kerran nuo muutkin.”

Liisa Wrang joutui ulos omasta yhtiöstään, ja seuraavan yrityksen rahoittaja vetäytyi viime hetkellä

Töiden

”Se oli vähän nolo loppu”, Wrang sanoo.

Hän

Neljä yritystä riitti Joonas Pekkaselle – Startup-projektit vaihtuivat uraksi kaupungin leivissä

