Testasimme langattomia kuulokkeita toimistossa ja lenkkipolulla – Vastamelukuulokkeiden äänenlaatu hämmästytti

Pelastavatko langattomat vastamelukuulokkeet avokonttorin hälinältä?

on pienimmästä päästä, mutta kyllähän se ärsyttää: kuulokkeiden piuhat ja niiden sotkeutuminen.Tuntuu, että piuhat menevät maagisesti solmuun heti, kun niistä irrottaa katseensa. Ja mikä noituus saa piuhat solmimaan itsensä vielä kiinni muihinkin tavaroihin ja kaapeleihin niin, että kun kuulokkeet yrittää nostaa taskusta, ne naaraavat mukanaan kaikenlaista rojua.Testasimme kahdet erilaiset langattomat kuulokkeet, Logitechin Jaybird-nappikuulokkeet ja Plantronicsin Voyager -merkkiset langattomat kuulokkeet.Jaybirdin kuulokkeet kulkevat näppärässä, hyvin käteen sopivassa pyöreässä rasiassa, joka toimii myös kuulokkeiden laturina.Paketissa on mukana erikokoisia tulppia ja korvakiinnikkeitä, jotta napit uppoaisivat mahdollisimman monenlaisiin korviin.Jaybirdin mukaan kuulokkeet on suunniteltu nimenomaan juoksulenkkejä varten ja niiden pitäisi kestää kosteutta ja hikoilua. Akun kestoksi luvataan 4 tuntia, ja tunnin käyttöajan kuulokkeisiin saa vain 5 minuutin latauksella. Säilytysrasiassa riittää puhtia 8 tunnin lisävirtaan.Napit uppoavat korviin vaivattomasti ja alkavat tuntua nopeasti luonnollisilta. Bluetooth-yhteys kännykkään löytyy myös helposti ja lenkki on valmis alkamaan.Korvissa soi musiikki, äänenlaatu on hyvä, eikä ärsyttävää ja joka suuntaan heiluvaa kuulokepiuhaa näy missään. Äänen tasoja ja erilaisia musiikkiprofiileja voi vaihdella kännykkään ladattavan sovelluksen avulla.Jaybirdin langattomat kuulokkeet maksavat noin 220 euroa, joten niiltä voi odottaa korkeaa laatua.juoksun jälkeen vasemmasta kuulokkeesta tulviva äänivalli alkaa kuitenkin katkeilla. Yhteys pätkii. Tällaisia ongelmia ei odottaisi näin kalliilta kuulokkeilta. Äänen pätkiminen on kuitenkin satunnaista, ja joillakin testilenkeillä kuulokkeet toimivat täysin ilman ongelmia.Nappikuulokkeet sulkevat ulkomaailman äänet tehokkaasti pois, mutta tuovat juoksulenkkiin myös uuden äänimaailman, sisäisen. Sydämenlyönnit tuntuvat korvissa ja juoksuaskeleiden aiheuttamat kumahdukset kuuluvat ihan eri tavoin kuin tavallisten langallisten kuulokkeiden kanssa.Jaybird Run -kuulokkeita käytetään varmasti eniten kännykän kanssa ja niillä voi hoitaakin kätevästi myös puhelut. Molemmissa kuulokkeissa on yksi nappi, jolla laitteen ominaisuuksia ohjaillaan.Yksi painallus oikeaan kuulokkeeseen vastaa puheluun, kaksi painallusta hylkää puhelun tai vaihtaa kappaletta. Vasemman kuulokkeen napista voi aktivoida esimerkiksi Applen tai Googlen puheella toimivan assistentin.Puhelut hoituvat Jaybirdilla ihan kohtuullisen hyvin, vaikka ääni kuuluukin vain oikeasta kuulokkeesta. Mikrofoni tuntuu toimivan vähintään yhtä hyvin kuin kännykän omissa nappikuulokkeissa.Jaybird Run -nappikuulokkeita voi hyvin suositella aktiiviselle lenkkeilijälle, joka haluaa nauttia urheilun lomassa musiikista tai podcasteista, ilman piuhasotkua.219 euroaHelppokäyttöisyysÄänenlaatuTekevät, minkä lupaavat: pysyvät päässä lenkillä.Vasemman kuulokkeen ääni katkeili välilläAvokonttorien ongelmista on puhuttu paljon. Rauhattomuus, yksityisyyden puute ja melu vaivaavat monia.Helsingin Sanomien toimitus on ainakin testiympäristönä sopiva.Voyager 8200 UC -merkkiset kuulokkeet ovat käyttövalmiit heti kun ne nostaa paketista. Yhteys puhelimeen muodostuu nopeasti, minkä jälkeen on ladattava vielä kuulokkeisiin liittyvä sovellus Applen sovelluskaupasta.satunnaisen musiikkivideon Youtubesta ja hämmästyn.Äänen laatu on hätkähdyttävän hyvä, tarkka ja kirkas. Äänenvoimakkuutta ei tarvitse nostaa edes puoleenväliin, mutta musiikki kuuluu mainiosti ja toimiston häly katoaa. Tavallisilla kännykän nappikuulokkeilla huomaa usein hilaavansa äänenvoimakkuuden lähes täysille, jotta musiikki tai puheohjelma kuuluisi korviin paremmin kuin ympäröivä häly.eivät tietenkään vaimenna melua yhtä tehokkaasti kuin kuulosuojaimet, paitsi silloin, kun niistä kuuntelee musiikkia tai puhetta. Plantronicsin Voyager -kuulokkeet ovat erinomaiset, mitä toki sopii odottaakin, sillä ne maksavat yli 360 euroa. Kuulokkeet on suunnattu ammattikäyttöön ja valmistaja kertoo panostaneensa etenkin kuulokkeiden puhelinominaisuuksiin.Luureissa onkin neljä mikrofonia tarkkailemassa puhujan ääntä ja lisäksi kaksi mikrofonia tarkkailemassa ympäristön ääntä, jonka perusteella kuulokkeet vaientavat ympäristön hälyä.toimiikin hyvin, ja osapuolet kuulevat toisensa ongelmitta. Kuulokkeiden äänentoisto tosin on niin hyvä, että matkapuhelinverkon kautta soitettujen puhelujen ääni kuulostaa heikkolaatuiselta, kuin lankapuhelimelta.Esimerkiksi Facebookin tai Whatsappin kautta soitettu puhelu kuulostaa huomattavasti paremmalta, koska ääni kulkee internetin kautta.Laitteen akku kestää valmistajan mukaan vuorokauden yhtäjaksoisen langattoman kuuntelun. Kännykkäsovelluksesta voi helposti tarkistaa, miten monta tuntia akkua on jäljellä. Kuulokkeet myös kertovat akun tason joka kerta, kun kuulokkeet käynnistää.kuulokkeiden ominaisuuksiin kuuluu myös älykästä automatiikkaa. Kuulokkeet esimerkiksi osaavat katkaista podcastin tai Spotifysta tulevan kappaleen samalla hetkellä, kun käyttäjä ottaa kuulokkeet pois korviltaan. Äänentoisto jatkuu, kun kuulokkeet pukee takaisin päähänsä. Tosin Youtuben kanssa kuulokkeet osasivat katkaista toiston, mutta eivät jatkaa sitä.Yleisesti Plantronicsin kuulokkeet vakuuttivat testissä. Markkinoilla on tarjolla kuitenkin myös edullisempia vastamelukuulokkeitaNoin 365 euroaErinomainen äänenlaatuErinomainen melunvaimennusÄlykkäät kontrollitÄlykkäät kontrollit eivät toimineet Youtubessa