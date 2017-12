Facebookin ex-johtaja ja muut sosiaalisen median kehittäjät myöntävät luoneensa hirviön, jota he eivät osaa pysäyttää: ”Kukaan ei pysty enää keskittymään”

Teknologia

Facebookin ex-johtaja ja muut sosiaalisen median kehittäjät myöntävät luoneensa hirviön, jota he eivät osaa py

Ensin

https://www.hs.fi/haku/?query=chamath+palihapitiyaa

Palihapitiya

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Chamath

”Kukaan ei pysty keskittymään. Ei edes hetkeksi.” - Justin Rosenstein

Samaan

https://www.hs.fi/elama/art-2000002800065.html

”Me olemme joutuneet tavallaan omien tuotteidemme vangeiksi.” - Jyri Engeström

Engeström

Seuraavaan

”Piilaakson avainhenkilöt panevat lapsensa kouluihin, joissa ruudut ovat kiellettyjä.” - Tariq Krim

Piilaaksossa

Sosiaalisen median tilanne

Julkinen