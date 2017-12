Kielten kääntämistä, ihonalaista teknologiaa, älykoteja – Asiantuntijat veikkaavat, mitkä teknologian edistysaskeleet näemme vuonna 2018

Teknologia

Kielten kääntämistä, ihonalaista teknologiaa, älykoteja – Asiantuntijat veikkaavat, mitkä teknologian edistysa

Koneoppiminen valtavirtaistuu – tekoäly ei

chatbotit

mekaaninen työ siirtyy tietokoneavusteiseksi

kielten kääntäminen yleistyy

automaattisesta jarrusta ja kaistavahdista tulee perusautojen ominaisuuksia

Itsensä mittaaminen lisääntyy – mutta ei vielä terveydenhuoltoon asti

mittarit alkavat näyttää perinteisiltä käyttöesineiltä

Datan avulla palvelut personoituvat – ja sääntöjä tarvitaan

mainonnan lisäksi data-analytiikalla voidaan optimoida esimerkiksi liikennettä

Virtuaalitodellisuudessa pelataan ja viihdytään – ilman kalliita lisälaitteita

Sitten kun joku sosiaalisen median sovellus vaatii sekoitetun todellisuuden käyttöä, se arkipäiväistyy

VR-laitetta, joka ei tarvitse piuhoja, puhelinta eikä tietokonetta toimiakseen

Puheella voi ohjata kotia tai autoa – mutta suomalaiset tuppisuut tuskin haluavat tehdä sitä vielä tänä vuonna

Käyttöliittymien paletti laajenee varmasti meilläkin