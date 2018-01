HS testasi neljä robotti-imuria, jotka saa tavallisen imurin hinnalla – yksi piirtää pohjapiirustuksia ja lähettää kuvaviestejä, toinen on kuin taapero

Teknologia

Takuuvarma suorittaja – iRobot Roomba 616

Kaksi- ja kolmevuotiaat lapsetkin oppivat käynnistyksen ja pysäytyksen saman tien.

Roomba

Imurissa

Kissan reviirillä – Electrolux MotionSense ERV5100IW

Ensikierroksen

Kissa on kauhuissaan.

Muiden

Jos

Pohjapiirrustuksia ja kuvaviestejä – Neato Botvac D3 Connected

Yhtenä

Robotti

45 minuuttia myöhemmin imuri palaa telakkaan ja lähettää kuvaviestin: ”I’m finished cleaning.”

Imuri

Vahtimista vaativa taapero – Ecovacs Deebot Slim 2

Imuroinnissa

Kaikki

Huomaan puhuvani imurille kuin lapselle: ”Älä nyt taas mene sinne!”

Runsaan

Deebot

Mutta

Robotti-imurien hintoja on selvitetty useista liikkeistä. Jutussa mainitut hinnat on halvimpia, joilla kyseinen tuote löytyi tunnetuista suomalaisista verkkokaupoista.

on houkutteleva tuote. Ajatus siitä, että ei itse tarvitsisi imuroida kotona, on aivan mahtava.Monet robotti-imurit kuitenkin maksavat lähemmäs tuhat euroa tai jopa hiukan yli. Niinpä päätimme testata valmistajien halvimpia robotti-imurimalleja ja selvittää, miten hyviä ne nykyään ovat.Testissä olleet imurit maksavat 235 eurosta 349 euroon. (Tosin testin kallein laite Neato Botvac D3 Connected on 349 eurolla ainoastaan kampanjamyynnissä useammassa liikkeessä. Tavallisesti se maksaa 499 euroa.)Moni sijoittaa tavalliseen imuriin saman verran kuin mitä HS:n testissä olevat robotti-imurit maksavat. Voisiko robotti-imuri siis olla kannattava ostos?riippuu siitä, mitä robotti-imurilta vaatii.Jos haluaa korvata oman imurointinsa yksi yhteen robottityöllä, niin ei. Robotti-imureissa ei ole vielä niin paljon älyä ja tehoa, että ne suoriutuisivat siivousurakasta lähimainkaan yhtä nopeasti kuin ihminen.Robotti-imurin hienous on kuitenkin siinä, että ne voi jättää kotiin imuroimaan sillä välin kun on itse toisaalla. Testatuista laitteista Neato Botvac D3 Connected -imurin voi sovelluksen avulla käynnistääkin muualla olleessaan. Muissa imureissa pitää painaa laitteen painikkeita, jotta ne saa liikkeelle.Jos haluaa tällaisen yksinään siivoavan laitteen kotiinsa, vastaus voi olla kyllä.Toisaalta imurit jäivät voittajaa lukuun ottamatta myös herkästi jumiin, jolloin kaikki hyöty yksinään kotona siivoavasta imurista jää toteutumatta.robotti-imureista ei myöskään ollut niin tasokas, että sen avulla voisi välttää kokonaan muun imuroinnin. Apua niistä kuitenkin oli – paitsi yhdestä, josta oli lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä.Testin voittajaksi nousi lopulta imuri, jossa oli vähiten teknisiä ominaisuuksia.Jokainen imuri sai testaajaltaan 1–5 tähteä sen mukaan, miten hyvin se imuroi testiympäristössään.Videolla kerrotaan, millaisille ihmisille robotti-imurista on iloa ja millaisille ei. Videon jälkeen voit lukea arviot jokaisesta neljästä testatusta robotti-imurista.Testi ja teksti: Antti TiainenHiukan yli 100 neliön asunto yhdessä kerroksessa. Taloudessa vanhemmat, kaksi pientä lasta ja keskikokoinen koira, josta irtoaa parhaillaan paljon karvaa. Asunnon matot eivät ole paksuja eivätkä kynnykset korkeita, joten helpohko ympäristö robotti-imurille.Roomba ei jäänyt viikon testijakson aikana jumiin muualle kuin olohuoneen ”sähköjohtonurkkaukseen”. Se nytkytti itsensä irti vähän hankalammistakin paikoista ja pääsi huonekalujen alle. Imuri ei pysähtynyt edes, kun harjaksiin jäi kiinni kumi- ja kengännauha. Tosin silloin kuulosti siltä kuin jotain olisi rikki.Kun Roomban laittoi oven taakse siivoamaan yhtä huonetta kerrallaan, hurina ei häirinnyt arkea.Imuri siivosi makaronin ja paperinpalan kokoiset ja niitä pienemmät roskat. Pölysäiliö on pieni ja se täyttyi nopeasti. Säiliö on helppo irrottaa, mutta pölyn kopsuttelu sieltä roskikseen vaatii kaapaisemista sormilla. Imuroi tehokkaasti pölyt ja koirankarvat.Ei ylety imuroimaan kulmissa aivan loppuun asti, vaan noin 3x3 senttimetrin alue jää siivoamatta.pyöri asunnossa lähes sattumanvaraisesti, eikä oikein löytänyt tietään eteiseen ja yhteen makuuhuoneeseen. Tunnistaa ainakin toisinaan seinänvierukset ja eteni silloin tällöin niitä pitkin jonkin aikaa.Noin 70 eurolla iRobot Roomban imureihin saa virtuaalisen seinän, jolla voi rajata alueen, jolla haluaa imurin siivoavan. Sellaista ei ollut testissä mukana, joten tein välillä esteitä huonekaluista, jotta Roomba pysyi tietyllä alueella. Sensori tunnistaa hyvin pudotukset. Imuroi kätevästi esimerkiksi sohvan, josta olin ensin poistanut sohvatyynyt.Kolmen tunnin ohjelatauksella imuroi noin tunnin. Kun imuri oli ollut latauksessa koko yön, siivosi parhaimmillaan kaksi tuntia ja 20 minuuttia ennen kuin ohjasi itsensä latautumaan. Ei jatka imurointia sen jälkeen kun on saanut akkunsa ladattua.on erilliset Spot- ja Dock-painikkeet. Ensimmäistä painamalla imuroi yhtä pientä aluetta minuutin, kunnes pysähtyy. Jälkimmäistä painamalla imurin pitäisi suunnistaa latauspisteeseen. Toiminto onnistui vain silloin kun imuri oli jo valmiiksi hyvin lähellä latauspistettä. Muulloin se jatkoi tavallisesti imurointia.Roomba on todella helppokäyttöinen, kaksi- ja kolmevuotiaat lapsetkin oppivat käynnistyksen ja pysäytyksen saman tien, ja imuri pääsi mukaan leikkeihin. Samalla siinä on myös vähemmän teknisiä ominaisuuksia kuin muissa testin imureissa.Kun estää pääsyn kodin johtoviidakoihin ja järjestelee huonekalut niin, että imuri mahtuu etenemään, sen voi hyvillä mielin jättää imuroimaan, kun lähtee itse pois kotoa. Koirakaan ei pelännyt imuria.★★★Imuroi huolellisesti pölyt.Helppokäyttöinen.Ei jää helposti jumiin.Pitää laittaa koko asuntoa pienempi alue imuroitavaksi kerrallaan, jotta toimii tehokkaasti.Ei ylety kulmissa ihan loppuun asti.299 euroa.korkeus 9,2 cm; halkaisija 34 cm; paino 3,6 kg.Testi ja teksti: Virve RissanenKolmen hengen 72-neliöinen kimppakämppämme ei ole imurille paras mahdollinen areena, koska huoneisto on sokkeloinen ja huonekaluja on paljon. Mattojen paksuuden tai kynnysten ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, mutta huoneistossa liikkuva kissa saattaa kokea reviirinsä uhatuksi. Toisaalta kissan takia imurille löytyy aina töitä.Vihaan imurointia enemmän kuin mitään kotityötä. Haluaisin siis kovasti, että robotti-imuri pelastaisi minut.Ensimmäinen haaste on latauspaikan löytäminen. Telakka pitää asettaa seinää vasten niin, että sen ympärillä on puoli metriä tilaa molemmilla sivuilla ja 1,5 metriä tyhjää edessä. Sellaista paikkaa on kodistani hankala löytää, mutta pienin järjestelyin se onnistuu. Lataan imuria siihen asti, että sen näytöllä vilkkuu valkoinen akun kuva, jolloin imurin pitäisi olla latausvalmis. Ohjeissa kyllä lukee, että ensimmäinen lataus kestää 24 tuntia. Kokeilen silti.Imuri lähtee rohkeasti liikkeelle, mutta jumittuu heti viereisen huonekalun jalkoihin. Kissa tulee ihmettelemään tapausta. Nostan imurin pois motista, ja se pääsee etenemään olohuoneen matolle. Kissa seuraa laitetta tiiviisti, mutta pitää tiukan turvavälin.jälkeen painan imurin kotinappia, ja se löytää telakkansa ongelmitta. Säiliössä ei kuitenkaan ole mitään. Laite ei siis olekaan siivonnut, vaikka liikkui ja piti meteliä vakuuttavasti. Tulos menee varmasti liian vähäisen lataamisen piikkiin.Seuraavana aamuna yritän uudelleen. Silloin imuri ottaa sisäänsä roskia, pölyä ja hiuksia niin kuin kuuluukin. Se kiertää esteet yllättävän kätevästi, mutta yksikin ryppy matossa vaikeuttaa sen etenemistä. Keittiön matto muodostuu ylitsepääsemättömäksi, koska imuri työntää sitä ryppyyn eikä sen jälkeen pääse enää eteenpäin.Laite kääntyy arvaamattomasti milloin mihinkin suuntaan. Kissa on kauhuissaan.Kotinapin painamisen jälkeen imuri jää pyörimään ympyrää. Se pitää nostaa eri paikkaan, jotta se löytää kotipesäänsä.testikertojen perusteella olen laitteeseen yllättävän tyytyväinen. Niin kauan kun sen edessä ei ole matosta repsottavia lankoja tai sähköjohtoja, siivous sujuu ongelmitta.Imuri lupaa siivota yhdellä kolmen tunnin latauksella tunnin, ja sen jälkeen etsiä telakkaansa 10 minuuttia. Keittiöön lukittu laite ei kuitenkaan pyöri ihan tuntia, vaan sammahtaa pöydän alle. Pöytä ja kolme tuolia ovat voittamaton este. Keittiön nurkka jää likaiseksi.Laitteen käyttö on helppoa, akku latautuu telakassa ilman erillisiä toimenpiteitä ja säiliön saa tyhjennettyä siististi. Imuri lähestyy esteitä rauhallisesti eikä aja niitä päin tuhatta ja sataa. Kun laitteen ohjelmoi siivoamaan yksin, se on kyllä liikkunut ympäri asuntoa, mutta löytyy sammuneena.Akku ei ole loppu eikä laite jumissa, mutta jostain syystä imuri ei enää toimi kuin muutaman sekunnin kerrallaan. Epäilen, että koneistoon on mennyt jotain sinne sopimatonta, mutta telan ja säiliön tyhjennys ei auta asiaa.asunnossa olisi vähemmän huonekaluja ja sähköjohtoja lattialla, laite toimisi hyvin. Se harventaisi oikean imuroinnin tarvetta ja helpottaisi kimppakämpän imurointivastaavan hommia.Tosin tuntuisi tyhmältä, että lattialla on jatkuvasti imuri ja telakka, ja niiden lisäksi siivouskomerossa tilaa veisi oikea imuri. Jos taas robotti-imuria säilyttäisi kaapissa, sen esille ottamisen ja lataamisen vaivalla saisi samalla imuroitua tehokkaasti oikealla imurilla. Vaikka siis olinkin itse laitteeseen lähes tyytyväinen, en näissä olosuhteissa sijoittaisi robotti-imuriin.★★Helppokäyttöisyys.Esteiden kiertäminen vain hetken törmäilyn jälkeen.Kiitettävä siivoustulos myös seinänvieruksilta.Meteli.Jumittuminen löysään mattoon ja joihinkin huonekaluihin.Mystinen rikkoutuminen.Ongelmat latauspisteen löytämisessä.299 euroa.korkeus 9 cm; halkaisija 34 cm; paino 3,8 kg.Testi ja teksti: Päivi Ala-Risku80 neliön kerrostalokolmio. Taloudessa vanhemmat ja kaksi pientä lasta. Mattoja ja irtojohtoja löytyy, mutta matot ja kynnykset ovat matalia.Kännykkään ladataan sovellus ennen imurin käyttöönottoa. Sen jälkeen imuria voi ohjata kännykästä: laittaa päälle, tauolle tai käskeä takaisin kotitelakkaan.Käyttöönotto vaatii jonkin verran teknistä osaamista, mutta ei hurjasti. Jos ihminen on sitä tyyppiä, jota kiinnostaa kännykällä käytettävä imuri, hän osannee myös avata puhelimestaan wifi-asetukset ja parittaa imurin ja kännykkänsä viimeistään ohjevideon avulla.Kännykkäsovelluksesta on hyötyä. Imuri lähettää kännykkään viestin, jos se jää jumiin ja tarvitsee apua. Ja tarvitseehan se. Ensimmäisellä imurointikerralla se jää runsaan tunnin aikana jumiin seitsemän kertaa.päivänä imuri on löytänyt wc-paperisuikaleen, imuroinut sen puolittain ja lopulta muhjustanut sen harjojensa avulla keittiön matolle. Loppuviikosta olemme osanneet jo valmistella asunnon imurille sopivaksi. Olemme asentaneet johdot johtokouruihin ja muistaneet siivota villasukat, barbien vaatteet ja muun pikkusälän pois lattialta.Silloin imuri selviää jopa matonhapsuista, joihin se alkuviikosta jäi jumittamaan. Ongelmia aiheuttavat enää lattialle unohtunut talouspaperisuikale ja pieni Lego-palikka. Niitä imuri ei jaksa imeä, vaan talouspaperi tukkii imurin ja hetkeä myöhemmin Lego-palikka jää kiertämään harjakoteloon, jossa se rämisyttää muuten yllättävänkin hiljaista imuria. 45 minuuttia myöhemmin imuri palaa telakkaan ja lähettää kuvaviestin: ”I’m finished cleaning.”on piirtänyt pohja­piirrustuksen asunnos­tamme ja merkinnyt siihen siivoa­mansa paikat. Se pitänee suurin piirtein paikkansa. Pölyt ja pikkukivet ovat kadonneet ja pölysäiliö täyttynyt.Aivan seinän viereen imuri ei ole päässyt, sentin kaistale on imuroimatta ja se on kaikkein kriittisin keittiössä, jossa pikkuroskat kulkeutuvat aina seinän viereen. Viimein robotti löytää myös makuuhuoneemme ja eteisen käytävän, missä se ei alkuviikosta jostain syystä käynyt ollenkaan.yrittää kyllä olla älykäs. Jos sillä jää hommat kesken esimerkiksi akun loppumisen takia, se lähtee oma-aloitteisesti liikkeelle myöhemmin. Harmi vain, että imuri pärähtää liikkeelle juuri kriittisellä hetkellä, kun olemme nukuttamassa lapsia. Ei hyvä.Säiliön puhdistaminen on helppoa mutta ällöttävää. Pölypilvi tupsahtaa naamalle ja suodatinta pitää nyppiä sormin, koska tähän malliin ei puhdistusväline kuulu.Meidän talouteemme en laitetta ostaisi. Lattiamme on harvoin niin täydellisen puhdas lasten pienestä sälästä tai satunnaisista villasukista, että imuri selviäisi hommasta yksin esimerkiksi työpäivän aikana. Jos olisin kiireinen sinkku, joka luontaisesti laittaa tavarat aina säntillisesti paikoilleen, saattaisin imurin ostaakin. Laite kyllä imee reitilleen osuvat pölyn ja pikkukivet.★★Liikkuvuus. Ei välitä pienistä esteistä, kunhan ne ovat kovia. Saa pyristeltyä itsensä jopa puujunanradan yli.Kävi imuroimassa sellaisissakin paikoissa, joihin normaalilla imurilla on vaikea päästä. Robotti-imuri pääsi helposti sohvan alitettuaan sohvan takana olevaan koloon.Viestittely. Oli kiva nähdä kartta, johon oli merkitty, mitkä paikat on siivottu. Toisaalta toivottavaa olisi, että työn tuloksen huomaisi ihan paljaalla silmälläkin.Vaatii paimentamista. Imurin uskaltaa jättää yksin siivoamaan vain, jos koko koti on järjestelty imuria ajatellen.Voi saada aikaan enemmän sotkua kuin siisteyttä. Imuri silppusi vessapaperinsuikaleen mattoon nöyhdäksi.349 euroa (kampanjahinta).korkeus 10 cm; halkaisija 33,5 cm; paino 3,4 kg.Testi ja teksti: Tanja VasamaAlle 80 neliön yksikerroksinen huoneisto. Nelihenkisessä taloudessa asuu kaksi alakoululaista lasta, ei lemmikkieläimiä. Huoneiden välillä ei ole kylpytiloja lukuun ottamatta kynnyksiä. Yksi matoista on paksumpi lankamatto.Edellisestä imuroinnista on kuusi päivää, ja pöly erottuu valkokuultoisella lautalattialla selvästi. Siis toimeen.Ensin testissä on Ecovacs Deebot Slim 2:n automaattitoiminto. Pakkauksessa tulee mukana myös kauko-ohjain, ja sen lisäksi imuria voi ohjailla mobiilisovelluksen kautta puhelimella.Pikkuapulainen lähtee seikkailemaan yhtenäistä tilaa olevaan olohuone–avokeittiöön. Ääni on miellyttävän hiljainen – jopa niin unettava, että puoliso nukahtaa välissä sohvalle.ei näytä olevan mitään logiikkaa. Pian käy selväksi, että Deebot välttelee seinänvieruksia, joissa suurimmat pölykeräymät odottavat.Imuri viettää suuren osan ajasta ruokapöydän alla ja siirtelee kevyitä tuoleja uudelleen ja uudelleen. Osan roskista se imee sisäänsä, jotkut se lennättää kauemmas lattialle.Olohuoneen lattiaa hallitsee paksu lankamatto. Deebotilla on vaikeuksia päästä matolle. Noin viidennellä kerralla se onnistuu. Deebot huristaa maton poikki, mutta sukkanukka ei näytä irtoavan matosta mihinkään.Muutaman kerran paluu matolle onnistuu, mutta yleensä robotti joko vaihtaa suuntaa epäonnistuneen yrityksen jälkeen tai jää jumiin maton reunalle niin, että se jättää hinkkauksesta lattiaan vahamaiset jäljet.sähköjohdot pitäisi ohjekirjan mukaan poistaa lattioilta. Tämä on mahdoton tehtävä, sillä se vaatisi ison kulmasohvan ja lipaston siirtämistä. Deebot sotkeutuukin johtoihin kerta toisensa jälkeen.Huomaan puhuvani imurille kuin lapselle: ”Älä nyt taas mene sinne!”Tuntuu kuin talouteemme olisi muuttanut jälleen taapero. En voi kuvitella jättäväni imuria hetkeksikään yksin. Autan sitä lankamatolle takapuolesta tukien, aivan kuin kiipeilevää lasta. Kerran en näin tee, ja joudun kiskomaan lankoihin sotkeutuneen imurin matosta väkisin.tunnin imuroinnin jälkeen imuri on vain käväissyt seinien vieruksilla. Yritän pakottaa sitä pölypallojen luo kauko-ohjaimella, mutta imuri vaihtaa itsepintaisesti suuntaa noin kymmenen senttiä ennen jalkalistoja.Asunnon muita huoneita se ei näytä huomaavan.Hermostun. Nostan imurin eteiseen isolle kuramatolle, joka on täynnä hiekkaa ja pikkukiviä.Juuri tämä on se paikka, joka kaipaa useimmin imurointia. Kuramatto ei ole kuitenkaan robotin heiniä. Hiekkaa ja pikkukiviä se ei ime vaan sylkee ne matolta lattialle. Imuri peruuttaa ja lähestyy kerrankin jalkalistoja, mutta nouseekin niiden päälle ja piipittää hädissään punaista. Näin käy monta kertaa.lupaa 110 minuutin työskentelyaikaa. Siinä se on täsmällinen. 109 minuutin jälkeen imuri alkaa etsiä telakkaansa latausta varten. Kestää kuitenkin huimat kahdeksan minuuttia ennen kuin se paikantaa samassa huoneessa olevan kotipesänsä.Kun Deebot lataa itseään, minä tartun perinteiseen imuriin. Automaattiohjelman jälki on ruokotonta. Eteinen on robotin jäljiltä entistä likaisemman näköinen, kun hiekka on levinnyt myös ympäri vaaleaa lattiaa. Pikkukivet häviävät vihdoin ropisten vanhan imurin sisuksiin.Testin halvimmasta robotista ei todellakaan ole perinteisen imurin korvaajaksi. Toisin kuin kolmessa muussa testi-imurissa Deebotissa ei ole lainkaan perinteisistä imureista tuttua harjasosaa. Imurissa on sen sijaan kaksi sivuilla pyörivää hentoa viiksiharjasta. Muiden robottien harjaksiin verrattuna ne ovat vahvuudeltaan höyhensarjaa.Moppaustoimintoa en edes kokeillut.on Deebotissa hyvääkin. Mobiilisovellus on kätevä. Seinuksille keskittyvällä Edge-toiminnolla pöly katoaa lattialistojen vierestä selvästi automaattiohjelmaa paremmin, vaikka ihan nurkkiin saakka harjakset eivät yletä. Spot-valinta keskittää siivouksen yhteen pisteeseen.Usein käy silti niin, että huomaan roskien vain siirtyneen toiseen paikaan. Kun imuri jää mattojen reunoille jumiin, se sylkee roskia ja hiusmyttyjä takaisin lattialle.Matala malli, mahtuu hyvin lipastojen ja kaappien alle.Kätevä mobiilisovellus.Ei imuroi automaattiohjauksella juuri ollenkaan seinänvieruksia, jossa suurimmat pölypallot viihtyvät.Imutehossa parannettavaa.Jää usein jumiin mattojen reunoille.Ei voi jättää vahtimatta huoneeseen.235 euroa.korkeus 5,70 cm; halkaisija 31 cm; paino 2,2 kg.