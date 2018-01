Fysioterapeutti Paulina Iiskalan työparina on yli 300 000 euron robotti, joka on palauttanut pyörätuolipotilaita uudelleen jaloilleen

Teknologia

Fysioterapeutti Paulina Iiskalan työparina on yli 300 000 euron robotti, joka on palauttanut pyörätuolipotilai

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllä se on joissain tapauksissa jopa parempi kuin kaksi kollegaa”, Iiskala tunnustaa.

Robotti

Iiskala

”Työkavereiden lapset ajattelevat, että robottimme näyttää Transformers-sarjan hahmolta.”

Hoiva-alalle