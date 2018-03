Miksi ”Töllin jätevesi” ja ”Raholan kioski” myyvät merkkivaatteita ja kenkiä netissä? Verkkotunnusten vapauttaminen synnytti uudenlaisen huijausilmiön

Teknologia

Miksi ”Töllin jätevesi” ja ”Raholan kioski” myyvät merkkivaatteita ja kenkiä netissä? Verkkotunnusten vapautta

Punaiset

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä siis on kyse?

Eikä sekään

Kolmesta

Töllin jäteveden,

Myöhemmin

Työkaverini

Miten tällaisilta huijauksilta voi sitten välttyä?

Tretjakovin

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005572307.html