Nämä pikatoiminnot helpottavat älypuhelimen käyttöä – Säästävät aikaa ja hermoja

käyttää jokainen hiukan omien tottumustensa mukaan. Nykypuhelinten toiminnot ovat yleensä intuitiivisia ja helppoja oppia.Perustoimintojen lisäksi käyttöjärjestelmissä on kuitenkin pikatoimintoja ja oikopolkuja, joita moni eivät välttämättä tiedä. Neuvomme kikkoja kahdelle yleisimmälle käyttöjärjestelmälle.: Jos haluat ottaa ruudustasi kuvan Samsung-puhelimessa, paina yhtä aikaa virtanäppäintä ja Koti-näppäintä. Toinen vaihtoehto on pyyhkäistä kämmensyrjällä ruudun poikki vasemmalta oikealle.Huawein puhelimella voi joko pyyhkäistä ylävalikkoa alaspäin ja valita sieltä kohdan ”Kuvakaappaus”, tai sitten painaa virtanäppäintä yhtä aikaa alemman volyyminäppäimen kanssa.One Plus -puhelimessa näyttökuvan saa niin ikään virtanäppäimen ja äänenvoimakkuutta madaltavan näppäimen yhteispainalluksella.Videokaappausta Androideilla saa otettua erillisillä sovelluksilla.: Selainta käyttäessä auki voi olla monta eri ikkunaa.Samsung-, Huawei- ja One Plus -puhelimissa kaikki auki jääneet ikkunat saa näkyviin napauttamalla pienestä neliöstä selaimen oikeassa yläkulmassa (Chrome-selaimessa). Ne­liön sisältä näkee myös, montako ikkunaa on auki.Kun neliötä on napauttanut, auki olevia ikkunoita voi selailla ja tarvittaessa sulkea.: Samsungissa auki olevat sovellukset näkee painamalla keskinäppäimen vasemmanpuolimmaista näppäintä ja Huaweissa näytön oikeassa alalaidassa näkyvää neliötä. One Plussassa sovellukset saa esiin napauttamalla kotinäppäimen oikealla puolella olevaa näppäintä.Sovellukset voi sulkea joko ruksista tai kaikki kerralla painamalla ”hampurilaisnäppäintä” eli näppäintä, jossa on kolme päällekkäistä viivaa.Kaikkia sovelluksia ei kannata pitää koko aikaa taustalla, koska ne kuluttavat puhelimen akkua.Android-puhelimiin voi yleisesti säätää enemmän itse määriteltyjä näppäinoikoteitä kuin Applen puhelimiin.: Jos haluat ottaa ruudustasi kuvan, paina yhtä aikaa virtanäppäintä ja Koti-näppäintä. Jos olet päivittänyt käyttöjärjestelmäsi, kuva ilmestyy ruudun vasempaan alalaitaan. Sieltä napauttamalla saat suoraan lähetettyä sen eteenpäin esimerkiksi Whatsapp-sovelluksessa, iMessagena tai sähköpostissa.IPhone X:ssä, jossa ei ole Koti-näppäintä, näyttökuvan saa painamalla virtanäppäintä yhtä aikaa ylemmän volyyminäppäimen kanssa.Näytöltä saa myös videota. Ensin pitää lisätä näyttötallennus ohjauskeskukseen. Sen saa lisättyä kohdasta Asetukset –> Ohjauskeskus –> Muokkaa säätimiä.Tämän jälkeen voit avata ohjauskeskuksen pyyhkäisemällä näytön alareunasta ja napauttaa rec-nappulan näköistä ympyrää. Videon ottamisen näytöltä voi lopettaa joko ohjauskeskuksesta tai näytön ylälaidassa näkyvästä punaisesta tilapalkista.: Kännykkää käyttäessä sovelluksia jää paljon auki taustalle. Auki olevat sovellukset näkee näpäyttämällä kaksi kertaa Koti-näppäintä. Siitä sovellusikkunoita voi selailla ja sulkea tarvittaessa.Sovelluksen saa suljettua pyyhkäisemällä sen ylöspäin. Tällöin se katoaa ruudulta.X-mallissa auki olevat sovellukset saa näkyviin pyyhkäisemällä alareunasta vain jonkin verran ylöspäin ja pitämällä sormea sitten paikallaan. Jos sovelluksen haluaa sulkea, sitä pitää tässä näkymässä painaa hetken aikaa, kunnes ilmestyy miinusmerkki. Sovelluksen voi sulkea myös pyyhkäisemällä ylöspäin.