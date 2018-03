Suomalaisyrityksen ”pieni testi” lähti yllättävään nousuun Redditissä – karttataustakuvaa ladattiin hetkessä yli 100 000 kappaletta ja palvelin kaatui

Teknologia

Suomalaisyrityksen ”pieni testi” lähti yllättävään nousuun Redditissä – karttataustakuvaa ladattiin hetkessä y

”Pääkehittäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karttataustakuvia

Viime

Alvar Carton

Kolmikko

Nyt