Näin maksat kännykällä kaupassa, verkossa ja kaverille – Mobiilimaksaminen yleistyy vauhdilla, HS vertaili eri sovellukset

Teknologia

Näin maksat kännykällä kaupassa, verkossa ja kaverille – Mobiilimaksaminen yleistyy vauhdilla, HS vertaili eri

Voiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mobiilimaksaminen

Yksinkertaistettuna

Mobiilimaksamisen

1. Miten sovellukset saa käyttöön ja kuka niitä voi käyttää?

Mobile Pay

Pivo

Nordea Siirto ja Nordea Wallet

Apple Pay

2. Miten sovellukset toimivat ostoksilla kivijalkayrityksissä ja kaupoissa?

Mobile Pay

Pivo

Nordea Wallet

Apple Pay

3. Miten sovellukset toimivat verkkokaupoista ostaessa?

Mobile Pay

Pivo

Nordea Wallet

Apple Pay

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005592706.html

4. Miten sovelluksilla onnistuvat käyttäjien väliset tilisiirrot?

Mobile Pay

Pivo

Nordea Siirto

Apple Pay

5. Mitä muita ominaisuuksia sovelluksissa on? Ja miten ne pärjäävät vertailuissa toisiinsa?

Mobile Pay – Luontevin käyttää, mutta toistaiseksi heikoin lähimaksuissa

Pivo – Toimiva ja monipuolinen, mutta lähi- ja verkkomaksumahdollisuudet turhan niukat

Nordean sovellukset ja sen tarjoama Apple Pay – Sekavahko kokonaisuus, mutta runsas tarjonta omille asiakkaille