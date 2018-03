Saako ihmisen aivot siirtää tietokoneeseen, onko seksin ostaminen robottiprostituoidulta oikein? Suomalaistohtori selvittää, mitä kaikkea sallimme teknologian kehitykselle

Teknologia

Saako ihmisen aivot siirtää tietokoneeseen, onko seksin ostaminen robottiprostituoidulta oikein? Suomalaistoht

Vuoteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarina

Koe

Laakasuon

Roboteilla ei ole ihmismielessä omaa ”luonnollista lokeroaan”.

Hän

Mielensiirtoa

”Mielenkiintoista on, että jos asiakas on naimisissa, robottiprostituutiota paheksutaan.”

Robotteja

Ennen pitkää

”Koneen moraali on ihmisen moraalia.”

Ajatus

Jane ja Aatos Erkon säätiö on Sanoman osakkeiden pääomistaja.