Haluatko lopettaa karkin syönnin tai mennä aikaisemmin nukkumaan? HS testasi kahta sovellusta, jotka motivoivat uusien rutiinien luomisessa

Teknologia

Haluatko lopettaa karkin syönnin tai mennä aikaisemmin nukkumaan? HS testasi kahta sovellusta, jotka motivoiva

Portaiden

Apua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Käyttäytymisen

1. Momentum - Helppo ja nopea

Mikä:

Halusin

Tylsän

Vesa

Arvio:

2. Habitica - Pelillinen ja sosiaalinen

Mikä:

Habitica

Jos

Momentumiin

Habitican

Arvio:

Mitä kokeiluista jäi käteen?

Vaikka