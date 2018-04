”Kostea ja lämmin tunnelma Porn raveissa” – Tällaisia ovat HS:n lukijoiden nettimokat, etsimme neuvot mokien ehkäisyyn ja jo lähetetyn viestin perumiseen

Teknologia

En tiedä, onko pahin, mutta kiireessä allekirjoitin saksalaiselle yhteistyökumppanille kirjoittamani sähköpostin ”Heil”. Kun nimeni siis on Heli. Kyllä nolotti. - Nainen, 44

Olin raveissa Porissa. Ilma oli kamala, vettä satoi. Onneksi oli lämmintä... Sain päähäni tehdä Face-päivityksen: "Kostea ja lämmin tunnelma Porn raveissa" Sen siitä saa kun rillit huurussa näppäilee hämärässä katoksella puhelintaan. Tuli aika paljon kommentteja siihen päivitykseen. - Nainen, 53

Sähköposti on jokusen kerran tullut aloitettua vakavasti otettavissa työtapauksissa ”Moi” sijasta sanomalla ”Mau”. - Mies, 24

Pomo lähetti sähköpostilla pyynnön eräästä työtehtävästä. Tarkoituksenani oli vastata hänelle: "Kyllä, teen sen tänään." Lähetin vastauksen, jonka jälkeen luin sen uudelleen. Viestissäni luki: "Kyylä, teen sen tänään." En yrittänyt pelastaa tilannetta, koska luotin pomoni hyvään itsetuntoon. - Nainen, 50

Sain nuorempana Facebookissa viestejä tuntemattomilta miehiltä. Asia alkoi ärsyttämään minua ja päätin vaihtaa parisuhdestatukseni. "Naimisissa" menikin Facebook-seinälle, ja sinne alkoi tulvia onnitteluviestejä sekä hämmästyneitä kommentteja, sillä olin sinkku. Vanha pomokin soitti ja onnitteli. Kyllä nolotti. -Nainen, 40

Jaoin harrasteryhmän IRC-kanavalla copypastena yksityisviestiksi tarkoitetun, hartaasti oman koneen tekstieditorilla sopivin sanankääntein kirjoitetun eroviestin, viestin tarkoitettu saaja tietenkin myös kanavalla ja viestistä sai pienessä porukassa selvää kenestä kyse. Viestejä IRCissä ei kai hajautetun palvelininfran takia saanut lainkaan deletoitua, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin nolostella kanavalla "hups, taisi tulla väärään paikkaan". Copy-pastetun tekstimassan kanssa sen jälkeen on ollut varovaisempi. - Nainen, 38

Tapaus on 1990-luvulta, kun sähköposti ja internet olivat ihan uutta. Ja varsinkin netistä jo silloin löytyneet ja firman koneelle mokaajan toimesta ladatut todella brutaalit hc aikuisviihde -kuvat. No, hän oli päättänyt jakaa tuota riemua jollekin läheiselle kollegalleen, mutta kuten arvata saattaa, viesti lähti kokemattomalta käyttäjältä kaikkine kuvineen ja karvoineen parillekymmenelle kollegalle. Tituleerasimme häntä mm. vuoden sähköpostittajana, mutta sen verran mieleenpainuva hänen viestinsä oli, että asia tuli aina tuon tuostakin esille sen ehkä viisi vuotta, jotka tämä nainen firmassa vielä työskenteli. - Mies, 48

Haukuin umpikännissä erään henkilön ryssäksi ja sanoin, ettei tällä ole mitään oikeutta olla Suomessa. Poistin Facebook-tilini, lopetin Facebookin käyttämisen ja aloitin vielä tänäkin päivänä jatkuvan katumisen. - Mies, 43

Ei varsinaisesti nettimoka, mutta sähköinen kämmi kuitenkin: Laadin eräässä isossa IT-talossa tarjousta asiakkaalle. Ensimmäiseen työversioon kirjoitin isolla fontilla: "Artisti maksaa, jee jee!" Dokumentin edetessä teksti oli aina häntänä mukana, se unohtui sinne. Ennen lähetystä tarkistin, allekirjoitussivuun saakka, että kaikki on ok. Mutta siellä olikin vielä yksi sivu, kauniisti omana performanssinaan. Artisti ei kyseistä tarjousta maksanut, mutta syy oli jossain muualla kuin tuossa Kummeli-tempauksessa. - Mies, 49

Juttua varten on haastateltu myös Someturva-palvelun juristia Jenny Rontua.