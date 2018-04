Painele näppäimistöä kuin soittaisit pianoa – näillä seitsemällä vinkillä opit kirjoittamaan tekstiä nopeammin ja virheettömämmin

Teknologia

Painele näppäimistöä kuin soittaisit pianoa – näillä seitsemällä vinkillä opit kirjoittamaan tekstiä nopeammin

Tuntuuko

Tutkimuksessa

Seuraavaksi

”Kun kirjoittaminen sujuu, se vapauttaa aivot näpyttelystä ajatteluun.” - Antti Oulasvirta

1. Vanha kunnon kymmensormijärjestelmä

2. Pyri välttämään näppäilyvirheitä

3. Opettele kirjoittamaan katsomatta sormiasi

4. Käytä molempia käsiäsi yhtä paljon

5. Pidä kädet mahdollisimman liikkumatta kirjoittaessasi

6. Opettele rollover-tekniikka

7. Seuraa kehittymistäsi