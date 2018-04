”Olo on huojentunut ja vapaampi” – Harva HS:n kyselyyn vastanneista poistui Facebookista, mutta ne, jotka poistuivat, hehkuttavat onneaan

Teknologia

”Olo on huojentunut ja vapaampi” – Harva HS:n kyselyyn vastanneista poistui Facebookista, mutta ne, jotka pois

Tunsin itsetunnon kohentuneen ja keskityin enemmän elämässä ympärillä oleviin ihmisiin. - Mies, 31

Olo on huojentunut ja vapaampi. Ei tarvitse katsella Facebook-feedin riitaisaa oksennusta enää. Olen alkanut ajatella ihmisiä selvästi enemmän reaalitodellisuuden ja oikeiden tapaamisten kautta. - Muu, 39

Koen olevani vapaampi kaikin tavoin. - Nainen, 53

En ole muuttanut mitään. En ymmärrä, mikä ongelma on sillä, että dataani käytetään - sehän on Facebookin tapa tehdä rahaa, kun palvelu kerran on ilmainen. - Mies, 34

En ole poistanut mitään sometiliäni, eikä kohu ole juuri minua hätkäyttänyt. Tietojamme kerätään jatkuvasti mainostarkoituksiin, eikä siinä ole mitään uutta. En koe tietojen keräämistä uhkaavana niin kauan kun tietoja käytetään ainoastaan markkinointiin. - Nainen, 20

Harrastustoimintaa organisoidaan sen verran paljon fb:n kautta, että poistuminen aiheuttaisi vaivaa. Muuten käyttö on vähentynyt. - Mies, 45

Todellinen elämä on avautunut eloisampana ja rikkaampana. Internetin keinotekoinen sosiaalinen elämä luo ihmisille harhan siitä, että siellä oleminen olisi jotenkin olennaista elämän kokemisen kannalta. - Muu, 30

Viikon oli tärinät! Sen jälkeen olo parani... ihan kuin olisi ollut alkoholin vieroitusoireet. Nyt olo mitä loistavin. - Mies, 42

Somekieltäytyjiä syrjitään sekä verhotusti että aivan avoimesti työyhteisöissä: tieto ei kulje ja sitten sitä, jota se ei edes yritä tavoittaa, rangaistaan. - Muu, 43

