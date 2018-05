Tee nämä yksinkertaiset asiat niin näytät hyvältä selfiessä – HS:n palkittu kuvaaja Sami Kero kertoo 8 temppua, jotka jokainen osaa tehdä

Teknologia

Tee nämä yksinkertaiset asiat niin näytät hyvältä selfiessä – HS:n palkittu kuvaaja Sami Kero kertoo 8 temppua

Miksi

kasvot näyttävät selfieissä usein niin pyöreiltä? Entä miksi ihosta tulee toistuvasti niin punakka tai keltainen?Kero ei kuiten­kaan ole valmis antamaan selfie­ohjeita ilman lyhyttä pohjusta.”Mikä minä olen sano­maan, millaisia selfieitä kenenkään pitää ottaa. Selfie on anarkistinen ja omalakinen kuvaustapa, joka vertautuu vaikkapa kotialbumikuvaukseen. Selfieihin eivät päde samat lainalaisuudet kuin vaikka lehtikuviin. Selfiet ovat parhaimmillaan hienoja ja mielenkiintoisia juuri siksi, että niitä ottaessa ei ole todellakaan ajateltu sitä, mitä joku ammattivalokuvaaja niistä miettii”, Kero sanoo.Mutta jos joku kuitenkin miettii, niin tässä ovat Keron kahdeksan vinkkiä esimerkkiotoksilla varustettuna siitä, miten jokainen voi onnistua kuvatessaan selfieitä.Keinovalolla kuvatessa ihosta voi tulla väärän värinen, yleensä luontaista sävyä keltaisempi. Luonnonvalo paitsi tuottaa paremmat ihon sävyt, myös muotoilee kauniimmin kuin keinovalot. Jos käytät ikkunan valoa, sammuta vielä muut valot.Jos kuvaat keinovaloissa, kokeile eri paikoissa miten valo muotoilee kasvoja. Valo tekee kuvan. Jos näet jännän valon, kokeile sitä.Suora salama, erityisesti kännykän pikkusalama, saa ihon näyttämään punakalta ja kuolleelta.Joten vältä salamaa, paitsi jos haluat korostaa krapula-aamun tunnelmaa.Valitse taustaksi esimerkiksi rauhallinen, yksivärinen seinä. Vältä päästä törröttäviä tolppia.Mieti, mitä kuvassa pitää olla, jotta haluamasi välittyy. Pelkistä turha pois.Säädä valotus niin, että kasvot valottuvat oikein. Jos esimerkiksi tausta on kirkkaampi kuin kohde, kuvaa pitää ylivalottaa eli säätää valoisammaksi. Jos otat kuvan automaattiasetuksilla, naamastasi tulee liian tumma.Vastaavasti jos otat kuvaa tummassa ympäris­tössä, sitä pitää toden­näköisesti ali­valottaa. Esimer­kiksi iPhonessa valotusta voi säätää paina­malla kuvatessa näyttöä, jolloin siihen ilmestyy valotuspiste. Sen vieressä on ”aurinko­kuvake”, jolla valotusta voi muokata sormea ylös tai alas liu’uttamalla.Jos kännykkäsi kamerassa ei ole valotuksen säätöä, voit ladata erillisiä kamerasovelluksia, joita on lukuisia erilaisia.Tämä on makuasia, mutta yleensä filtterit ja liian raju käsittely pilaavat kuvan.Varsinkin kuvat, joissa ihoa on siloteltu filtteriltä, näyttävät muovisilta.Selfie näyttää kasvot läheltä, kädenmitan päästä, mikä voi saada kasvot näyttämään pyöreämmiltä kuin ne ovat.Vaihtoehtona on käyttää jalustaa, selfiekeppiä tai tukea puhelin jotakin vasten ja ottaa kuva ajastimella. Jalustan ja ajastimen yhdistelmä vapauttaaa käyttämään eri kuvakokoja. Kameran voi myös ohjelmoida ottamaan useamman kuvan kerralla.Yhdistele asioita visuaalisesti, leiki ja hassuttele.Riko mahdollisuuksien mukaan kaikkia edellä mainittuja ohjeita.Kovassa auringonpaisteessa voi olla vaikea saada valoa hallintaan. Kovia varjoja voi tasata millä tahansa heijastavalla pinnalla, esimerkiksi vaalealla pyyhkeellä tai paperilla.Aseta tällainen heijastava pinta kasvojen varjoon jäävälle puolelle, jolloin se avaa kasvojen tummia kohtia vaaleammaksi.