Lukuisat sovellukset pyytävät nyt hyväksymään uudet ehtonsa, mutta kannattaako niin tehdä? ”Ihmiset saattavat yllättyä siitä, kuinka monessa paikassa omia tietoja onkaan”

Teknologia

Lukuisat sovellukset pyytävät nyt hyväksymään uudet ehtonsa, mutta kannattaako niin tehdä? ”Ihmiset saattavat

Oletko

Pyyntöjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkeasaaren

Entä

Viestejä

Asetus

Miten pyyntöihin pitäisi suhtautua – pitääkö uudet ehdot esimerkiksi lukea läpi?

Pyyntöjen

Entä, jos ehdot jäivät lukematta?

Mitä päivitetyistä tietosuojaselosteista ja muista ehdoista kannattaa etsiä?

Millaisia muutoksia tietosuojaselosteisiin ja ehtoihin on tyypillisesti tehty asetuksen vuoksi?

Voiko palvelun käytön estää, jos asiakas ei hyväksy uusia ehtoja?