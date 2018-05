Teknologia

Perjantaina astuu voimaan muutos, josta on puhuttu koko kevät – Mitä hyötyä uudesta tieto­suojasta on tavallis

Perjantaina

Sinulla on nyt suurempi valta tietoihisi

Mikä

Eurooppalaisten valinnanvapaus kasvaa

Sitä

Asioiminen nettipalveluiden kanssa helpottuu

”Ongelmasta

Kommunikointi ei saa enää sisältää pelkkää lakitekstiä ja valmiita rasteja ruuduissa

Elias Aarnion

Miten gdpr näkyy HS.fi:n lukijalle?

Kun