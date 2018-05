Harmony saa orgasmin, mutta vasta kun sille on puhunut pitkään ja hellästi – Onko Kaliforniassa kehitetty oppiva seksirobotti seksin tulevaisuus? Kaliforniassa on tehdas, jossa on valmistettu tekoälyn avulla toimiva seksirobotti. Robotin ansiosta kenenkään ei enää tarvitse olla yksinäinen, tekijät väittävät.