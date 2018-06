Näin kuvaat parempia kännykkävideoita – HS:n videoguru näyttää 8 takuuvarmaa vinkkiä onnistuneisiin hittivideoihin

Teknologia

Näin kuvaat parempia kännykkävideoita – HS:n videoguru näyttää 8 takuuvarmaa vinkkiä onnistuneisiin hittivideo

Tunteikas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Valitse pysty- tai vaakavideo

Mieti

2. Jalkasi ovat zoomisi

Kännykällä

3. Tarkenna ennen kuin alat kuvata

4. Kuvaa kamera paikallaan

Moni

5. Ole tarkkana kirkkaassa ja pimeässä

Keskivertokännykkä

6. Tue kuvauskäsi kunnolla

Jos

7. Mieti myös ääntä

Pienikin

8. Näin leikkaat videoita jälkikäteen

Usein

Sekä

Vaikeinta