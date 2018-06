Kännykkäriippuvuus on jo kansantauti, sanoo somea tutkiva psykologi – Näillä kahdeksalla helpolla vinkillä voit hallita puhelimen käyttöä kesälomalla

Teknologia

Kännykkäriippuvuus on jo kansantauti, sanoo somea tutkiva psykologi – Näillä kahdeksalla helpolla vinkillä voi

Kokeile

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poimimme

Kaikkein vaikeinta

Uski

1. Luovu kännykästä määräajaksi

2. Ota käyttöön sähköpostihetki

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005028765.html

3. Rajaa, missä kännykkää käytät

5. Kytke mobiilidata pois päältä

6. Poista sovelluksia

7. Siirrä sovellukset piiloon

8. Kytke ilmoitukset pois päältä

9. Vähennä puhelimen käyttöä sovelluksella

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005544151.html