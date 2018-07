Tuomas Erikoinen piirsi maailmankuulut Angry Birds -hahmot – Nyt Erikoisen oma firma todistaa, että pienikin tekijä voi pärjätä kansainvälisessä pelibisneksessä

Teknologia

Tuomas Erikoinen piirsi maailmankuulut Angry Birds -hahmot – Nyt Erikoisen oma firma todistaa, että pienikin t

Mustaan

Pelialalle

”Olin varmaan hirveä tiimikaveri.”

Erikoinen

Erikoi­nen

Kolme

Nyt

Aivan

”Olen tyytyväinen, jos Ball Grabbers tuottaa yli 15 euroa.”

Uudella

Tuomas Erikoisen vinkit it-alan yksityisyrittäjille