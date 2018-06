New Yorkista Lontooseen kahdessa tunnissa? Boeing suunnittelee matkustajalentokonetta, joka lentäisi viisi kertaa ääntä nopeampaa vauhtia

Teknologia

New Yorkista Lontooseen kahdessa tunnissa? Boeing suunnittelee matkustajalentokonetta, joka lentäisi viisi ker

Tulevaisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeingin

Ranskalais-brittiläinen

Viisinkertaista

Todennäköisesti