Mikä on oikea hetki ladata kännykän akkua, entä kuluuko puhelin liiasta lataamisesta? Asiantuntija vastaa 6 tärkeään kysymykseen akun kestosta

Teknologia

Mikä on oikea hetki ladata kännykän akkua, entä kuluuko puhelin liiasta lataamisesta? Asiantuntija vastaa 6 tä

Jokaisella

Mobiililaitteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Akkujen

1. Mikä olisi siis oikea hetki ladata puhelinta, jos haluaa akun kestävän mahdollisimman pitkään?

”Litiumioniakku

2. Kuinka paljon akun tulisi tippua, ennen kuin sitä kannattaa ladata? Kannattaako akku ladata kun jäljellä on 50, 20 tai enää vain 5 prosenttia virtaa?

Tätä

Kallion

3. Monet antavat akun kulua tyhjäksi ja lataavat akkua läpi yön. Voiko akku ylilatautua ja siten vahingoittua?

Kallion

4. Entä voiko laturin kunto tai eri latureiden välillä vaihtelu vaikuttaa akun kestoon?

”Ei

5. Onko mahdollista, että akku muuttuu vaaralliseksi puhelinta ylilataamalla?

Ylilataaminen

6. Miten kannattaa toimia, jos akku on päässyt vaurioitumaan tai kulumaan, eikä halua vaihtaa puhelinta?

Kallio