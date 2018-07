Mitä se koodaaminen ihan oikeasti on? HS:n animaatiot näyttävät, miten syntyy todella helppo painoindeksilaskuri

Teknologia

Mitä se koodaaminen ihan oikeasti on? HS:n animaatiot näyttävät, miten syntyy todella helppo painoindeksilasku

Mikä on tietokone?

Mitä ovat ykköset ja nollat?

Mitä on ohjelmointikieli?

”Tietokone ei tee yhtään sen enempää johtopäätöksiä kuin sähkövirtakaan.”

1. Tästä alkaa painoindeksilaskurin ohjelmointi:

2. Seuraavaksi luomme painoindeksilaskuriin muuttujat ja aloitamme funktion rakentamisen:

3. Sitten kutsumme rajapinnasta funktioita eli animaatiossa erivärisinä teksteinä näkyviä komentoja:

”Ohjelmointi on kuin virkkausta. Lankaa pujotellaan tietyssä järjestyksessä, tietyllä tavalla ja lopputuloksena saadaan kuvio.”

4. Tässä ohjelmalle annetaan kolme eri ehtoa, joiden perusteella se määrittää, onko käyttäjä ali- normaali- vai ylipainoinen:

5. Mutta koska haluamme, että ohjelmassa on esimerkiksi tekstikenttiä ja nappi, jota voi klikata, kirjoitamme vielä muutaman rivin koodia:

Valmista!

Kiinnostuitko ohjelmoinnista, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Katso ainakin nämä kurssit ja sivustot:



Jutussa on hyödynnetty avoimen lähdekoodin painoindeksilaskuria.