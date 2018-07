”Treffikumppani sai tietää nuoruuden sokkotreffeistä googlaamalla” – Kuka tahansa voi löytää sinusta yllättäviä tietoja netistä, eikä se ole aina harmitonta

Teknologia

”Olin nuorena sokkotreffeillä, joista kirjoitettiin juttu lehteen. Lehti ei ollut vielä silloin netissä, mutta vanhatkin jutut siirrettiin vuosia tapauksen jälkeen verkkoon. Käydessäni myöhemmin treffeillä, oli kiusallista, että treffikumppani sai tietää nuoruuden sokkotreffeistäni googlaamalla.”

Näin

Mitä tietoa meistä löytyy helposti netistä ja mitä sille voi tehdä?

HS

Digitaalista jalanjälkeä on HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kahdenlaista:

1. Aktiivista

2. Passiivista

Monelle

”Vaikkei

Rikoksiin

Miten voin tarkastaa, mitä tietoa minusta löytyy netistä?

1. Googlaa oma nimesi

Ensimmäinen

2. Kokeile käänteistä kuvahakua

Google

Kuka etsii tietojani ja miksi?

Syitä

Haittaako se, jos minusta löytyy googlaamalla kuvia, sosiaalisen median tilejä tai muuta tietoa?

Rajan

Netistä löytyviä tietoja voidaan käyttää väärin esimerkiksi näillä tavoilla:

1. Netissä voi joutua huijauksen uhriksi

Netissä

Särkkä

2. Joku voi varastaa identiteettisi

Toinen

3. Sometilisi voidaan kaapata

Linus

Miten voin vähentää itsestäni löytyvän tiedon määrää tai estää sitä kertymästä lisää?

Jos

1. Sosiaalisen median tilien yksityisyysasetukset voi räätälöidä omiin tarpeisiinsa sopiviksi

Sosiaalisen

2. Palveluntarjoajat ovat velvoitettuja poistamaan keräämiään henkilötietoja.

Toukokuun

3. Hakokoneilta voi pyytää hakutulosten poistamista

Hakukoneita

4. Haluaisitko, ettei sinusta ei löydy mitään tietoa internetistä?

Lue

Entä jos haluaa käyttää internetiä jatkossa niin, ettei altista itseään tietojen väärinkäytölle?

Nyman