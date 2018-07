Teknologia

Sinä ja minä teimme Facebook-historiaa: käyttäjämäärä väheni Euroopassa, ja syy on palvelun ankeutumisessa

Tuntuuko

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meitä

Muutos

Ensinnäkin

Toiseksi

Kolmanneksi

Tämän

Osa

Keväällä

On

Silti

Yhdestä