Teknologia

Laulaja Manna menetti uuden albuminsa aihion ja psyko­terapeutti Maaret Kallio kolmen kuukauden tehdyt työt –

Nykyajan

Jäntti

Muusikoiden

puhelimille pääasiallisena ohjeena on pitää tiedostot kahdessa paikassa

Tietoturvastaan huolestuneet eivät yleensä halua käyttää pilvipalveluita lainkaan.

Samaa

Jos Applen uuden tai päivitetyn laitteen yrittää synkronoida pilvipalvelun kanssa, synkronointi voi tapahtua vahingossa väärin päin.

digitaalinen kontrolli tietokoneen kanssa pysyy täysin vain, jos tiedostot ovat kolmessa paikassa, eli esimerkiksi tietokoneella, pilvipalvelussa ja ulkoisella kovalevyllä