Nämä ovat seitsemän yleisintä syytä, miksi ihmiset vievät kännyköitä huoltoon vaikka tarvetta ei olisi – Asiantuntijat kertovat, kuinka viat voi korjata helposti kotikonstein

Teknologia

Nämä ovat seitsemän yleisintä syytä, miksi ihmiset vievät kännyköitä huoltoon vaikka tarvetta ei olisi – Asian

Kännykkähuolloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Puhelin jumittuu eikä reagoi mihinkään

Puhelimen

Jos

2. Puhelin toimii todella hitaasti

Kun

Jos

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005785875.html

3. Puhelin on sammunut, eikä käynnisty

”Aamun

4. Kosketusnäyttö ei toimi joka kohdassa

Kännykän

Suoja

5. Hitaat yhteydet

Dna:n

Tosin

6. Kameran kuva on suttuinen tai hämärä

Itapsan

7. Puhelut eivät tule läpi Iphoneen

Iphoneissa

Näin ehkäiset ennalta kännykän vaurioita

Puhelimet keräävät aina pölyä ja muuta likaa

”Usein

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005583724.html

Älä säilytä puhelinta suorassa auringonpaisteessa

”Jos

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005770900.html

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005746023.html

Yleensä

Ole varovainen, kun puhelimessa on fyysinen vika

Koposelle