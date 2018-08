Teknologia

Valtion tietotekniikka­keskus oli ostanut verkkohyökkäyksiä vastaan suojauksen – se ei toiminut, ja valtionhal

Useat valtionhallinnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistä

Lopulta sunnuntain

Yja on