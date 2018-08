Teknologia

HS-analyysi: Somen yksi aikakausi tulee tiensä päähän: tästä syystä Facebook on somejoukkopaon loogisin uhri

Aikaahan

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisen

Facebook

Erityisesti

”Vastaliike on väistämätön.”

Toiseksi

Kolmanneksi

Kun