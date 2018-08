”Vähemmän riitoja ja mielipahaa” – HS kysyi, miten Facebookin käyttö on muuttunut ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään, yli 700 lukijaa kertoi kokemuksistaan

Teknologia

”Vähemmän riitoja ja mielipahaa” – HS kysyi, miten Facebookin käyttö on muuttunut ja miten se vaikuttaa ihmist

Lähes

Joka tapauksessa

”Tuhosin tilini kokonaan. Poistumiseni ei ole herättänyt ihmettelyä kenessäkään.” Mies, 49

Suurimmalla

”En julkaise siellä mitään, kuvia tai päivityksiä. Ystävänikään eivät julkaise usein, joten harvoin kommentoin. Käyn kyllä muutaman ryhmän sekä tapahtumien takia Facebookissa lähes joka päivä, mutten enää juurikaan selaa sitä.” Nainen, 27

”Minulla on käyttäjätunnus, mutten ole päivittänyt, kommentoinut tai selaillut kolmeen vuoteen.” Mies, 21

”Käytän vähemmän. Itseäni vanhemmat ihmiset julkaisevat arkeaan jatkuvasti, omat kaverini ovat hiljentyneet. Ei ole kiinnostusta kirjautua sovellukseen.” Nainen, 37

”Käyttö on vähentynyt pikku hiljaa. En enää lisäile oikein mitään, eikä myöskään kavereiden päivityksistä löydy juurikaan muuta kuin eri testejä tai muita tylsiä juttuja.” Nainen, 27

”Poistin käyttäjätilini kokonaan Cambridge Analytica -kohun seurauksena.” Mies, 33

”Olen lopettanut FB-tilini kokonaan vuoden vaihteessa. Syynä tähän oli muun muassa yrityksen heikoksi tiedetty tietoturva ja kyseenalaiset, jopa epäeettiset toimintamallit.” Mies, 43

HS:n kyselyssä

”Sovellus on lähtenyt. Avaan FB:n ehkä kerran kaksi päivässä, mutta en postaa juuri koskaan, ehkä keskimäärin 2–5 kertaa vuodessa.” Mies, 32

”Tuhosin tilini kokonaan alkuvuodesta, Messengeriä myöten. Ajattelin kokeilla Facebookista poissa olemista ensin vain määräajan, mutta nyt en aio ottaa sitä enää käyttöön uudestaan ollenkaan. Messengerin otin vasta hiljattain uudestaan käyttöön, mutta ilman FB-tiliä. Syynä tähän lähisukumme yhteinen ryhmä, jossa myös 87-vuotias mummini mukana.” Nainen, 35

”Olen jäädyttänyt tilini toistaiseksi. Messenger toimii yhä, jotta voin sitä kautta olla entisiin FB-kavereihin yhteydessä.” Mies, 49

Syyt sille,

”Tärkein sisältö minulle eivät ole enää ystävien päivitykset, vaan erilaiset ryhmät ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät yhteisöt.” Nainen, 34

”Käytän vain pakosta lasten harrastusryhmien tiedottamisen takia.” Nainen, 33

Ei siis ihme

”Pidän Facebook-tilini käytössä tapahtumakutsujen ja FB-kirppisten takia.” Nainen, 25

”Vuoden ajan olen käyttänyt Facebookia enää töihin. Päivitän työpaikan sivut ja puffaan omaa blogia.” Mies, 56

”Joskus on mukava katsoa vannhojen tuttujen tekemistä ja vanhoja kuvia. Siinäpä se.” Mies, 32

Kysyimme

”Käytän Instagramia ja Snapchatia. Facebookissa ei ole ikäisiäni, ja he päivittävät enemmän muihin sovelluksiin julkaisujaan.” Nainen, 19

”Käytän Instagramia satunnaisesti, Twitteriä asiantuntijakeskusteluihin ja niiden seuraamiseen, Whatsappia tarpeen mukaan täsmäviestintään. Facebookia en ole kaivannut tilini sulkemisen jälkeen lainkaan.” Nainen, 54

”Tuhosin myös muut tilit some-palveluista. Elämä nyt rauhaisampaa ja antoisampaa.” Nainen, 39

”Huojentanut ja helpottanut, vähentänyt valtavasti tarvetta vertailla omaa elämää muiden tekemisiin.” Nainen, 45

”Vähemmän riitoja ja mielipahaa.” Mies, 48

”Luen enemmän kirjoja, puhelimenkäyttö on vähentynyt ja unenlaatu parantunut.” Mies, 26