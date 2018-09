Teknologia

Haluaisitko palkan tilille joka päivä? Kännykkä­sovellukset tarjoavat keikka­työtä nyt Suomessa – HS selvitti,

Työnvälitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Treamer

Sumpli

Younes

Sekä

Työelämässä

Esimerkiksi

Onko

https://www.hs.fi/haku/?query=peter+sazonov

Palvelualojen

”Työehtosopimukset ovat yleissitovia, ja työnantajan velvollisuus on noudattaa niitä, tuli työntekijä sitten sovelluksen kautta tai palkattaisiin suoraan paikan ovelta.” – Sirpa Leppäkangas

Sumplin perustaja

Treamerin

Käytännössä

Samana

Oikotie ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.