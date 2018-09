Kasvojentunnistus on jo käytössä suomalaispankeissakin, vaikka siihen liittyy vielä isoja turvallisuuskysymyksiä – HS tutustui OP:n ”kasvomaksuun”

Teknologia

Kasvojentunnistus on jo käytössä suomalaispankeissakin, vaikka siihen liittyy vielä isoja turvallisuuskysymyks

OP-pankki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Brittiläinen Lloyds-pankki

Esimerkiksi

Yhtiön

Face ID:ta

”Vahva meikki

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi vero-, ulosotto- tai sosiaaliviranomaisille) sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteisiin rekistereihin torjuaksemme pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta.

Jos

Myöhemmin OP

”Kiinassa tätä teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi kanta-asiakkuuteen liittyvien etujen tunnistamisessa tai kulunvalvonnassa, ja mekin näemme teknologialla laajempia hyödyntämismahdollisuuksia.”

Kiinassa

Herää

Laitan