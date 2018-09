Arjen Kamphuis lähti Norjaan melomaan ja katosi – Wikileaksiin liitetyn tietoturva-asiantuntijan kohtalosta on liikkeellä useita huhuja ja salaliittoteorioita, mutta missä hän on?

Teknologia

Arjen Kamphuis lähti Norjaan melomaan ja katosi – Wikileaksiin liitetyn tietoturva-asiantuntijan kohtalosta on

Viimeinen varma

Hän lähti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arjen Kamphuis lähti Norjaan melomaan. Sitten hän katosi.

20. päivän

Norjalainen

Mutta aivan

Teoriat

Kamphuis työskenteli

Todennäköisesti Kamphuis

Arjen Kamphuis

Ei