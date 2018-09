Yhdysvalloissa ja Aasiassa yleistynyt ääniohjaus uudistaa asiakaspalvelutilanteet 2020-luvulla – ”Se ei ole enää mikään kuriositeetti tai teknologiaintoilijoiden juttu”

Teknologia

Yhdysvalloissa ja Aasiassa yleistynyt ääniohjaus uudistaa asiakaspalvelutilanteet 2020-luvulla – ”Se ei ole en

Tulevaisuuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmilla

Suomalaisistakin

Vuonna 2016

Speechgrinderin

Speechgrinderin

Maallikon