Rahankeruukampanjat yleistyvät Facebookissa – niitä voi luoda kuka tahansa, vaikka Suomen lain mukaan yksityishenkilö ei saa perustaa rahankeräystä

Teknologia

Rahankeruukampanjat yleistyvät Facebookissa – niitä voi luoda kuka tahansa, vaikka Suomen lain mukaan yksityis

Monet

Kampanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Yleisön

Facebookissa

Monesti

HS uutisoi

Sen sijaan

Kitunen

”Lähtökohtaisesti ajattelemme niin, että niiden henkilöiden, jotka toimeenpanevat rahankeräyksen, pitäisi ottaa selvää vallitsevasta lainsäädännöstä.”

Facebook

Entä

Suomen

Facebookissa

Kun

”Facebook ei veloita maksuja lahjoituksista voittoa tavoittelemattomille järjestöille. Kaikki lahjoitukset menevät suoraan valitsemallesi voittoa tavoittelemattomalle järjestölle.”

”Me