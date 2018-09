Pärjäisitkö enää ilman googlausta? 20 vuotta täyttävä Google-haku on mullistanut tapamme käyttää muistia, ja se ei ole välttämättä hyvä asia Googlesta on kasvanut jättiyhtiö, joka on määritellyt uusiksi tiedonhankintamme. Samalla kaikkialle maailmaan lonkeronsa levittänyt yhtiö joutuu kamppailemaan yhteiskuntavastuunsa kanssa.