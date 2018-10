Näin dna-testejä tekevät yhtiöt käsittelevät tietojasi – HS kävi läpi netistä tilattuja geenitestipalveluja Suomessa ja ulkomailla

Teknologia

Näin dna-testejä tekevät yhtiöt käsittelevät tietojasi – HS kävi läpi netistä tilattuja geenitestipalveluja Su

Tuhannet suomalaiset

Esimerkiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kävi läpi tunnetuimpia ulkomaisia ja suomalaisia geenitestiyrityksiä ja selvitti niiden taustoja sekä tietosuojaa.

Mihin

1. Ulkomailta netistä tilattavat geenitestit

23 and Me

Ancestry

Myheritage

Family Tree DNA

2. Kotimaiset geenitestit

Gene Lab Solutions

Lakanalla on veritahra ja haluat tietää, onko se peräisin sinusta vai jostain toisesta henkilöstä. Toimitat meille lakanasta leikatun palan, jossa veritahra on mukana sekä itsestäsi otetun vanupuikkonäytteen vertailunäytteeksi. Vastauksena saat tietää, onko veritahra sinun vai jonkun toisen henkilön.

Abomics

Negen

Riskigeeni

Emoyhtiö Ocimum Biosolutions on biolääketieteen alalla tunnettu, joka omaa monia patentteja erilaisiin lääketieteellisiin innovaatioihin.

EasyDNA

Terveystehdas