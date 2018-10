Suomalaiset ovat ylpeitä rehellisyydestään – Venäläisten silmissä sitä pidetään vähän tyhmänä, sanoo Venäjästä väitöskirjaa tekevä Martti J. Kari

Teknologia

Suomalaiset ovat ylpeitä rehellisyydestään – Venäläisten silmissä sitä pidetään vähän tyhmänä, sanoo Venäjästä

Venäjän hallinto

Miksi ihmeessä?

Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Me näemme mustan ja valkoisen. Venäläisillä on siinä välissä vielä 48 harmaan sävyä.”

Venäjä on

”Venäläiset

Silti venäläinen

Esimerkkinä venäläisten

”Venäjällä

Vuonna

Voisiko

Mutta palataan

Kielessä

Karin mukaan

Karin mukaan venäläiset eivät omasta mielestään hanki vihollisia. Viholliset ovat heille vihollisia jo ennen kuin ovat sitä itse välttämättä tajunneet.

Venäjä

Seuraa

Tämä ei

Venäjän strategiseen

Venäjän tiedustelupalvelujen