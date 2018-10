Teknologia

Kuinka vakava Facebookin uusin tieto­murto on, mitä someen uskaltaa enää laittaa? Tietoturva-asiantuntija vast

Sosiaalisen median yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka merkittävä vuoto on tavallisen Facebook-käyttäjän kannalta?

Tietomurto

Mitä haittaa tällaisten tietojen vuotamisesta voi koitua?

Tietomurroissa

Mitä sosiaaliseen mediaan ylipäätään kannattaa laittaa?

Vaikka

”Periaatteessa kaikki, mitä internetiin laittaa, voi jossain vaiheessa tulla julkiseksi.”

Kuinka tietomurroilta voi suojautua?

Sovannon

Kannattaisiko Facebookin Messenger vaihtaa toiseen pikaviestipalveluun?

Facebookista