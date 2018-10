Teknologia

”Vihanhallintalomalla” ollut Linux-kehittäjä Linus Torvalds on palaamassa töihin

Vihanhallintalomaa reilun

Kiroilusta tuskin

Linux perustuu

Maanantaina

Linux-käyttöjärjestelmä

Oikaisu 24.10. klo 10.57: Artikkelissa oli virheellisesti kirjoitettu Minix-käyttöjärjestelmän nimi muotoon Minx.