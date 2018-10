Kännyköiden ja läppäreiden kierrätyspisteet kiinnostavat varkaita, ja pahimmissa kohteissa on liikehdintää ”lähes joka yö” – Näin huolehdit, ettei entisen laitteesi tietoihin päästä käsiksi

Teknologia

Kännyköiden ja läppäreiden kierrätyspisteet kiinnostavat varkaita, ja pahimmissa kohteissa on liikehdintää ”lä

Valtaosa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin kierrätät vanhat laitteet

Ulkomitoiltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Muistia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hietalan

1.

2.

Huoli

”Pahimmissa kohteissa liikehdintää on havaittu ajoittain lähes joka yö.”

Suurin

Datalaitteiden

1.

2.

Jos vanhan laitteen tietoturva huolettaa, kokeile tätä

Viime

”Ylikirjaaminen tarkoittaa sitä, että olemassaoleva data tuhotaan kirjoittamalla sen päälle massoittain ykkösiä ja nollia, mikä on varmin tapa tuhota data. Laitteen ei tarvitse käynnistyä tai olla päällä, jotta ylikirjaus voidaan suorittaa. Jokainen laite tarkistetaan käsittelyn jälkeen, ja jos ylikirjaus ei ole onnistunut sataprosenttisesti, muisti tuhotaan mekaanisesti. Laitteet, joita ei voida digitaalisesti ylikirjoittaa, tuhotaan mekaanisesti murskaimella (esimerkiksi vanhat kännykät).” Seiffi.fi

Lopullisesti

Kännyköitä

Velvoitteitaan

Tilannetta