Mitä tehdä kuolleen sometileille ja muille verkkopalveluille? Näillä keinoilla pyyhit omat tai läheisen tiedot

Kun ihminen kuolee, surutyön lisäksi omaisten ja perikunnan on hoidettava paljon käytännön asioita. Mitä vähemmän kuollut on perintökuvioitaan etukäteen järjestellyt, sitä isompi urakka tavallisesti on. Ja digitalisaatio tuo vain lisää hoidettavia asioita.