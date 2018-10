Teknologia

Facebookin voitot kasvoivat, mutta käyttäjämäärän lisääntyminen alitti odotukset

Sosiaalisen median

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebookilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Facebookia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy