Nörtti jota ei kuunneltu, vuotava palomuuri ja kaksoisagentteja – CIA:n juuri paljastuneesta tunaroinnista nauttisi kuin agenttiviihteestä ellei siihen liittyisi epäilyjä teloituksista

Teknologia

Nörtti jota ei kuunneltu, vuotava palomuuri ja kaksoisagentteja – CIA:n juuri paljastuneesta tunaroinnista nau

Joitakin vuosia

https://www.yahoo.com/news/cias-communications-suffered-catastrophic-compromise-started-iran-090018710.html

Tarina

Ainakin yksi

Mutta

Foreign Policyn

Kuinka erilainen