Jäähyväiset sim-korteille: Suomessa voi hankkia kännykän ja liittymän ilman sim-korttia, ja tulevaisuudessa se voi olla yleisin tapa

Teknologia

Jäähyväiset sim-korteille: Suomessa voi hankkia kännykän ja liittymän ilman sim-korttia, ja tulevaisuudessa se

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta mikä on sim?

Sim on lyhenne sanoista subscriber identity module. Sim-kortti sisältää salatun yksilöllisen tunnisteen, jolla operaattori voi identifioida matkapuhelinverkko­liittymän tilaajan. Sim-kortissa on myös muun muassa tallennustilaa, ja sen käyttöä voi suojata pin-koodilla. Fyysisiä sim-kortteja on erikokoisia, joista pienin on 12,3 x 8,8 millimetrin kokoinen nano-sim.

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elisalla

Myös

Jotkut

Tänä syksynä